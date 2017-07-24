Госдеп закрывает Офис координатора по вопросам кибербезопасности

Сообщение о том, что государственный департамент США планирует закрыть Офис координатора по вопросам кибербезопасности появилось через несколько дней после того, как стало известно, что его руководитель – Кристофер Пейнтер, покидает свою должность в конце июля.

«После 6 с половиной лет работы, Координатор Пейнтер покидает свою должность 31 июля. После заслуженного отпуска он вернется в Министерство юстиции» - говорится в комментарии Госдепа «Настоящему Времени».

До своего назначения в феврале 2011 года, Пейнтер работал старшим директором по вопросам киберполитики в Совете национальной безопасности при бывшем президенте Обаме. Он также занимал должности в сфере киберсвязи в Министерстве юстиции и ФБР.

Эксперты Атлантического совета Меган Стайфел не видит ничего плохого в том, что Офис координатора вольется в состав в Бюро Госдепа по экономическим и деловым вопросам.

"Что касается того, закрывают ли они офис -это неправильная характеристика. Скорее, обязанности офиса объединяются с другим офисом. Когда новая администрация вступает в должность, все федеральные департаменты и агентства проверяются как по организации, так и по функциям, которые они выполняют. Я ожидаю, что слияние этих двух управлений окажет положительное влияние на возможности США дипломатически заниматься вопросами, связанными с кибербезопасностью", - заявила эксперт.

Рекс Теллирсон планирует реорганизовать вверенное ему ведомство – тем самым он выполняет указ Дональда Трампа о сокращении расходов федерального правительства. В Государственном департаменте заявили, что​ «в настоящее время проводится инициатива по реорганизации… В ходе этого процесса мы стремимся к тому, чтобы Департамент решал вопросы наиболее эффективным и результативным способом. Мы не будем предопределять какие-либо результаты».

В частности, Госдеп планирует сократить число своих сотрудников на 2300 человек. Из них 1700 должностей, после выхода служащих на пенсию, не будут вновь заполнены, остальных попросят уйти на пенсию заранее, предложив финансовую компенсацию.

Кроме Офиса координатора по вопросам кибербезопасности, внешнеполитическое ведомство США, возможно, закроет Управление Глобального уголовного правосудия (The Office of Global Criminal Justice). Об этом сообщило издание Нью-Йорк Таймс. В Госдепе «Настоящему Времени» заявили, что​ «управление продолжает функционировать и решать вопросы, связанные с военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом в Государственном департаменте. Координатор Тодд Бухвальд скоро покинет свой пост. Департамент по-прежнему привержен тесному сотрудничеству с другими правительствами, международными учреждениями и неправительственными организациями в целях поощрения подотчетности, включая внутренние и международные уголовные преследования».

В проекте бюджета США на 2018 год, который поддержал профильный комитет Палаты представителей, финансирование Госдепа предлагается сократить на 29%.