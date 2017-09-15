Госдепартамент США планирует сокращения

Госдепартамент США планирует сократить бюджет на 10 млрд долларов в течении пяти лет. Нынешний бюджет внешнеполитического ведомства США составляет 51 млрд.

Об этих планах сообщили представители Госдепартамента – Сенату США. Это – результат действий госсекретаря Рекса Тиллерсона, который намерен сократить 2 тыс из примерно 75 сотрудников ведомства. Он также намерен «максимизировать эффект иностранной помощи» и «улучшить управление платформами информационных технологий». Однако детали плана пока не оглашены.

Многие законодатели, в том числе республиканцы, выражают опасения, что уменьшение ассигнований на Госдепартамент и приведет к негативным последствиям для положения США в мире.