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Госдеп США: Россия обучает и финансирует боевиков на Донбассе

Пресс-атташе Госдепартамента США Хизер Нойерт

Подконтрольные Москве боевики пытаются не позволить международному сообществу увидеть, что происходит в Донбассе

Во внешнеполитическом ведомстве Соединенных Штатов знают, что Россия руководит вооруженными сепаратистами в Донбассе.

Пресс-атташе Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила: «Управляемые Россией сепаратисты пытаются не позволить международному сообществу увидеть, что происходит на востоке Украины. Нам известно, что Россия руководит так называемыми сепаратистами, финансирует и обучает их».

В Госдепе призвали Москву использовать свое влияние, чтобы боевики прекратили запугивать наблюдателей ОБСЕ.

«США глубоко обеспокоены тревожной тенденцией к насилию и запугиванию ОБСЕ со стороны управляемых Россией сепаратистов. Информация, получаемая от наблюдателей, является одним из надежных источников, через которые как мы, так и мир могут увидеть, какие опустошения происходят в этой части Украины», – добавила Нойерт.

Представитель Госдепартамента также подчеркнула, для выполнения Минских соглашений необходимо «длительное и надежное прекращение огня».

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