Олимпийские игры стартапов

Международный конкурс в Кремниевой (Силиконовой) долине среди наиболее перспективных стартапов из стран Восточной Европы – это своеобразный инвестиционный кастинг. Кто из претендентов предложит лучшую идею, тот и получит финансирование от американских компаний.

В качестве членов жюри выступают предприниматели из Кремниевой долины: частные и корпоративные инвесторы, представители международных венчурных фондов и инвестиционных банков, руководители передовых частных компаний.

Конкуренция жесткая. Каждый основатель старпарта за шесть минут должен рассказать акулам инвестиционного бизнеса о своей идее, и почему в нее стоит вложить деньги.

Александр Сорока, основатель кампании «Startup.Network», рассказывает: «Это Олимпийские игры для стартапов. Со всего мира едут сюда соревноваться. И ты должен быть готов получать золотые, серебряные или бронзовые медали. Ну а если ты предлагаешь то, что уже реализовано в мире, это здесь не прокатит».

Победителем стала платформа на основе искусственного интеллекта, позволяющая покупателям эффективно и быстро выбирать продукты питания в магазине. В обычном магазине продается от трех до пятидесяти тысяч продуктов. Как найти тот, который вам нужен?

Технология, которую представили авторы проекта, поможет покупателю сделать выбор. У приложения есть сканер. Если вы поднесете его к прилавку, он может выбрать для вас продукт с содержанием ингредиентов, которые вам нужны: например, органическая еда, без глютена и по приемлемой для вас цене».

В этом году организаторы мероприятия также делали ставки на стартап, который создал социальную сеть для мам. Юлия Семлая, менеджер «Strartup.Network», рассказывает: «Большое количество участников этой сети по всему миру, где мамы могут легко и быстро найти необходимые для них сервисы, познакомиться друг с другом. То есть это как LinkedIn для мам».

Еще одна популярная идея - путешествия во сне. «Во время сна можно переживать интересные истории, попадать в приключения, - говорит Юлия Семлая. - С помощью специального шлема человек, когда спит, погружается в такой осознанный сон».

Но именно искусственный интеллект в сфере питания и развлечений, по мнению организаторов, пользуется особым спросом.

Победители кастинга, скорее всего, смогут рассчитывать примерно на полмиллиона долларов от инвесторов и должны будут развивать свой бизнес в США.