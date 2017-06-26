Линки доступности

Языки
Новости

Левада-центр: 38 % опрошенных видят в Сталине величайшую фигуру российской истории

В 1989 году этого мнения придерживались лишь 12% россиян

Как показал недавно проведенный в России опрос общественного мнения, значительная часть населения считает бывшего советского диктатора Иосифа Сталина величайшей фигурой в истории.

Нынешний президент РФ Владимир Путин и великий русский поэт Александр Пушкин разделили второе место.

Опрос был проведен в апреле Левада-центром – независимой исследовательской организацией, не связанной с российским правительством. В ходе опроса респондентам предлагалось назвать десять величайших исторических деятелей.

В перечень могли входить не только деятели российской истории.

Согласно результатам опроса, 38 процентов респондентов поставили Сталина на первое место, тогда как 34 процента отдали предпочтение Путину и Пушкину. В пользу экс-президента СССР Михаила Горбачева высказались шесть процентов.

Эти результаты разительно отличаются от результатов сходного опроса, проведенного в 1989 году, когда симпатии к Сталину выразили лишь 12 процентов опрошенных.

Напомним, что Сталин занял ведущее место и по результатам опроса 2012 года, показавшего, что память о связанных с его именем победах во Второй мировой войне оказалась сильнее, нежели память о бесчисленных казнях, которыми отмечен период его правления.

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Back to top
XS
SM
MD
LG