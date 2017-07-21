Российская молодежь хочет Сталина вместо Путина?

МОСКВА – Превращение Иосифа Сталина в восприятии россиян из диктатора и инициатора репрессий, погубивших миллионы людей, в «эффективного менеджера» и одного из символов советско-российской мощи набирает обороты.

Согласно последнему опросу социологического центра ВЦИОМ, результаты которого были опубликованы 20 июля, «более половины россиян (62%) согласны с тем мнением, что доски, бюсты, картины, рассказывающие об успехах Сталина, нужно размещать в публичных местах, с другой стороны, 65% граждан против установки знаков, сообщающих о его неудачах и преступлениях».

В сообщении ВЦИОМ о результатах опроса говорится, что главным мотивом согласия с установкой атрибутов, «содержащих ту или иную информацию о Сталине, является довод о соблюдении исторической правды». Активнее других «за» по всем вопросам высказывается молодежь – установку поддержали 77% молодых людей (18-24 года), тогда как среди людей пожилого возраста (60 лет и старше) установку памятных знаков Сталину поддержали 63% опрошенных.

В случае размещения памятного знака Сталина на соседнем доме положительно восприняли бы этот факт 42%, отрицательно – 21%, а 33% россиян не отнеслись бы к этому никак.

Опрос проводился в первой неделе июля, и тогда же Русской службе «Голоса Америки» о повысившемся запросе на диктатора среди россиян рассказал директор известного социологического «Левада-Центра» Лев Гудков.

«Неоднозначность» Сталина транслируется российской государственной пропагандой и лояльными Кремлю общественными деятелями. В частности, прокремлевская газета «Комсомольская правда» приводит 20 июля комментарий к опросу ВЦИОМ пресс-секретаря компании «Роснефть» Михаила Леонтьева: «Сталин в глазах людей олицетворяет могущество России. И это правда – хотим мы этого или нет. А на могущество у нас есть спрос. И его нужно удовлетворять».

В свою очередь, газета «Культура» в четверг опубликовала статью, в которой говорится, что после Второй мировой войны «воссоздание отдельной страны (Польши – Д.Г.) со столицей в Варшаве было исключительно доброй волей Иосифа Сталина».

ВЦИОМ, судя по высказываниям его руководителя Валерия Федорова, является полностью лояльной президенту России структурой: недавно в своем выступлении на телеканале «Дождь» Федоров назвал критиков Владимира Путина людьми, «у которых нет любви к нашей родине, у которых нет желания сделать ее лучше». Однако опрошенные Русской службой «Голоса Америки» эксперты полагают, что в данном случае сомневаться в данных опроса вряд ли стоит, другое дело – что эти данные могут означать для российской власти.

Дмитрий Орешкин: для молодежи Сталин – это альтернатива Путину

Известный российский политолог Дмитрий Орешкин говорит, что, по его наблюдениям, среди российских молодых людей до 25 лет «действительно к Сталину очень большая симпатия».

Дмитрий Орешкин объясняет эту симпатию так: «Это такая форма ментального бунта или бунта на коленях. Они не довольны тем, что сейчас происходит, но не готовы прислушиваться, например, к Явлинскому, потому что у них в голове пропагандой сформирован некий ужас от 1990-х годов, и ею же сформировано восприятие СССР как великой державы, которую все боялись и уважали, а больше всего – при Сталине. При этом у них вообще нет представления о том, что в магазине не может быть продуктов, как это было в СССР, они в это просто не верят. Сталин в их представлении – это альтернатива тому, что происходит сейчас».

Политолог подчеркивает, что такие настроения – это «прямое следствие государственной российской пропаганды и той системы ценностей, которую Путин в течение последних 15 лет успешно инсталлирует в российских мозгах». Однако, по мнению Дмитрия Орешкина, распространенность таких представлений о Сталине невыгодна для Кремля, поскольку они являются «более светлой воображаемой альтернативой тому, что происходит сейчас».

«Они прямо говорят в сетях – Сталин бы Донбасс не сдал, Украину бы захватил, то есть пошел бы на то, на то, что Путин пойти не решился, и, таким образом, создают Путину некую виртуальную оппозицию. Поэтому, кстати, власть начала побаиваться серьезно «ультра-патриотов», хотя преследует она все же больше традиционных демократов и тех, кто, по ее мнению, организует «цветные революции». Этот запрос на Сталина, на силу опасен для России даже больше, чем для собственно российской власти – рано или поздно появится много «молодых офицеров», которые будут думать так же, и при упадке в экономике они могут захотеть все поменять силой» – высказывает опасения Дмитрий Орешкин.

Владимир Рыжков: Горбачев и Ельцин считали Сталина преступником

Оппозиционный политик и историк Владимир Рыжков согласен с тем, что именно при Владимире Путине началась кампания по обелению Сталина: «Во время перестройки и 90-х годов отношение власти к Сталину было однозначно отрицательным. Михаил Горбачев первым провел через Политбюро ЦК КПСС решение об осуждении сталинского террора и назвал его преступником. А у Бориса Николаевича Ельцина родители были репрессированы, и у него к Сталину было отношение однозначно как к преступнику. А в 2000-е годы исподволь началась эта ползучая ресталинизация, стало появляться все больше псевдоисторических фильмов, в которых и Сталин, и Берия не выглядели монстрами».

«Концепция Единого учебника истории России, одобренная несколько лет назад – в ней большой террор 1930-х годов квалифицировался как «нарушения принципов социалистической демократии». Это часть достаточно тонкой политики властей по постепенному отмыванию преступника» – говорит Владимир Рыжков.

Экс-лидер Республиканской партии России считает, что эти действия приносят выгоду Кремлю: «Сталинская модель – это модель военного лагеря, мобилизованной страны, когда власти руководят государством, не оборачиваясь на общество, и оправдывают свою неподконтрольность внешним враждебным окружением. В этой модели можно тратить деньги на что угодно, в том числе и на собственное обогащение, и раздувать военный бюджет, платя деньги тем, кто власть охраняет».