Линки доступности

Языки
Инновации

Губка от кровотечения

Губка от кровотечения
please wait
0:01:13
0:00:00 /0:01:13

Новости медицины – ученые разработали систему, которая поможет легко и, главное, быстро, останавливать сильные кровотечения. Более того, она уже прошла все испытания, и ее уже можно использовать

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

ТВ программы Радио программы
Back to top
XS
SM
MD
LG