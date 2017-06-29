Губка от кровотечения

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https://www.golos-ameriki.ru/a/3921547.html
Новости медицины – ученые разработали систему, которая поможет легко и, главное, быстро, останавливать сильные кровотечения. Более того, она уже прошла все испытания, и ее уже можно использовать
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