Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер объявил об уходе в отставку. Об этом сообщает, в частности, газета New York Times.

По ее информации, Спайсер, проработавший на своем посту ровно полгода, объяснил свой шаг категорическим несогласием с решением Дональда Трампа назначить финансиста и бывшего сотрудника переходной команды действующего президента США Антони Скарамуччи новым директором по коммуникациям Белого дома.

Ранее в американской прессе появлялись сообщения о сложных отношениях Спайсера и Скарамуччи.

Пресс-брифинги, которые проводил Шон Спайсер, привлекали широкую аудиторию на телевидении и в социальных сетях. Они же вызывали крайне неоднозначную оценку американской аудитории и резкую критику многих журналистов. В последнее время заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби Сандерс проводила большую часть брифингов для прессы без видеокамер.

Менее месяца назад Белый дом опубликовал информацию о зарплатах сотрудников администрации США. Согласно этой информации, ежегодная зарплата пресс-секретаря президента Шона Спайсера составляла 179,7 тысяч долларов. Точно такую же зарплату получают, в частности, советники президента Стивен Бэннон, Кэллиэнн Конуэй.

Зарплата заместителя пресс-секретаря президента Сары Хаккаби Сандерс составляет 165 тысяч долларов.