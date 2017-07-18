В Конгресс внесен законопроект против создания американо-российской структуры по кибербезопасности

Член Палаты представителей Джеки Спайер распространила на днях заявление о внесении в Конгресс законопроекта, блокирующего любые федеральные расходы на создание или поддержку совместного с Россией подразделения по борьбе с киберугрозами. Этот законопроект под названием «Акт о предотвращении узурпации посредством международных сетей» (Preventing Usurpation Through International Networks (PUTIN) Act) представляет собой ответ на заявление президента Трампа о возможном создании совместной американо-российской структуры, призванной обеспечивать кибербезопасность.

Напомним, что высказывание Дональда Трампа на этот счет прозвучало после его встречи с президентом России Владимиром Путиным – «тем самым противником, что направляет кибератаки против нашей демократии и других (демократий) во всем мире», – отмечается в пресс-релизе, размещенном на вебсайте Джеки Спайер.

«Предложение президента Трампа, согласно которому Соединенным Штатам следует сотрудничать с Россией в рамках двустороннего подразделения по кибербезопасности поразительно наивно и опасно. Эксперты в киберсфере – республиканцы и демократы –справедливо осудили (это предложение): российский президент Владимир Путин продолжает отрицать какую бы то ни было роль во вмешательстве в наши выборы, несмотря на свидетельства противоположного характера. Тем временем Россия наращивает свои кибератаки на нашу критически важную инфраструктуру – включая, как сообщалось недавно, наши ядерные объекты. Предложение президента может подорвать национальную безопасность, посылая ложный сигнал нашим союзникам, партнерам и противникам», – отмечается в документе.

В нем также подчеркивается, что, хотя президент Трамп впоследствии сообщил в «Твиттере», что (совместное) киберподразделение «не может состояться», он, по-видимому, не сказал об этом госсекретарю, заявившему, что переговоры на этот счет будут продолжаться на различных уровнях.