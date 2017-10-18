«Папа, это снова взрыв?» Почему активисты называют иммиграционную политику Трампа «антимусульманской»

Дети Мухаммеда Зафара, иммигранта из Афганистана, до сих боятся, что их могут убить. Иногда его маленькая дочка спрашивает во сне: «Папа, это снова был взрыв?»

Мухаммед никогда не забудет 10 августа 2016 года. Именно в этот день, после двух лет ожидания и тщательных проверок, он смог переехать в США с женой и двумя детьми. «Люди, которые сотрудничали с американской армией или с какой-либо американской организацией, по мнению Талибана и исламских боевиков – предатели. Они ссылаются на шариат и верят, что должны убить нас», – объясняет он.

В Афганистане Мухаммед работал с американскими военными в течение трех лет. Он помогал строить школы, больницы и мосты в провинции Вардак. С тех пор он и его коллеги попали в «черный список» Талибана. Ситуация ухудшалась с каждым днем, Мухаммед был вынужден переезжать из одного населенного пункта в другой, скрывать свое имя. Он даже не мог пойти на рынок за продуктами для детей. Угрозы поступали от разных террористических группировок. Уже в последние месяцы жизни в Афганистане местные спецслужбы признались, что не гарантируют ему безопасность. «“Талибан” грозился убить меня при первой возможности», – вспоминает он.

В Афганистане террористические группировки ежедневно убивают местных граждан, претендующих на специальную иммиграционную визу в США. Подобные визы выдаются на протяжении последнего десятилетия афганцам, сотрудничающим с американским правительством. В начале этого месяца стало известно, что администрация президента Трампа продлила эту программу еще на год, выделив средства на 2500 виз. В то же самое время, более 15 тысяч афганцев находятся сейчас на различных стадиях иммиграционного процесса.

По словам Мухаммеда Зафара, одним из обязательных условий для получения специальной иммиграционной визы является рекомендательное письмо от американского работодателя. Ему на получение такого письма понадобилось три года. Но многие потеряли связь с бывшими работодателями, и их словно бросили на произвол судьбы, зная, что террористы могут убить их в любой момент. Эти люди не могут даже приехать в США как беженцы. Хотя Афганистан не входит в список стран, на которые распространяются ограничения на въезд в США, получить убежище здесь стало сложно. Особенно если ты мусульманин.

Мухаммед уже устроился в США на работу. Он занимается доставкой пиццы и работает переводчиком для школ округа Принца Джорджа, где проживает большое количество иммигрантов и беженцев. Его семья живет в так называемом «социальном» жилом комплексе – доме для людей с невысокими доходами. Здесь у входа висит плакат «Мы рады беженцам».

Тем временем администрация президента Трампа планирует сократить число беженцев, принимаемых в США. Новая квота составит не более 45 тысяч человек в год.