Король Испании осудил лидеров Каталонии за попытку проведения референдума

Король Испании Филипп VI осудил власти Каталонии, заявив, что они поставили себя «вне закона», когда попытались провести референдум о независимости региона в минувшее воскресенье.

В телевизионном обращении к стране во вторник король призвал к единству, в то время как в Каталонии тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против жестких действий испанской полиции во время референдума.

Сепаратистские лидеры региона пообещали провозгласить его независимость, несмотря на то, что Мадрид назвал голосование незаконным и недействительным.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон в интервью BBC сказал, что провозглашение независимости может произойти в ближайшие дни.

Каталонские профсоюзы призвали к всеобщей забастовке, в знак протеста против обращения испанской полиции с людьми, которые пытались проголосовать на референдуме о независимости региона.

Забастовка отразилась на работе автобусов и метро, магазинов, школ и других предприятий и организаций. Знаменитый испанский футбольный клуб «Барселона» заявил, что присоединится к забастовке и приостановил работу своей штаб-квартиры на этот день.

Каталонские власти утверждают, что более 900 человек пострадали в столкновениях с полицией, которая пыталась помешать голосованию на референдуме, признанным неконституционным испанским судом.