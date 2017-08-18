Полиция Испании предотвратила второй теракт

Полиция Испании в пятницу провела масштабную антитеррористическую операцию после того, как в четверг в Барселоне микроавтобус въехал в толпу людей, задавив 13 человек.

По мнению властей, нападение, предположительно совершенное исламистом, было частью запланированной серии терактов.

Ответственность за теракт, произошедший на самой известной улице в людном туристическом центре Барселоны, взяла на себя группировка «Исламское государство».

По словам властей, число погибших может возрасти. Ранения получили около 100 человек.

В то время как силы безопасности разыскивали водителя микроавтобуса, который скрылся с места происшествия, полиция сообщила об уничтожении пяти террористов в Камбрильсе, которые планировали теракт с использованием поясов смертника.

В ходе операции пострадали шесть мирных жителей и офицер полиции.

В полиции считают, что запланированный теракт в Камбрильсе был связан с нападением в Барселоне.

До того, как микроавтобус въехал в толпу на пешеходной улице Лас-Рамблас, в другом городе к юго-востоку от Барселоны один человек погиб в результате взрыва в жилом доме, жители которого занимались подготовкой взрывчатых веществ.

Полиция сообщила, что задержала двух человек – марокканца и выходца из испанского анклава в Африке, города Мелилья. При этом ни один из них не является водителем микроавтобуса. В полиции добавляют, что ситуация в Камбрильсе под контролем.

Пока неясно, сколько человек причастны к теракту в Барселоне и другим инцидентам, произошедшим в четверг.