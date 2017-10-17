Испанский суд распорядился об аресте двух лидеров Каталонии

Президент Каталонии обвинил Мадрид в репрессиях против организаторов мирных демонстраций
Высокий суд Испании издал решение об аресте двух ведущих каталонских сепаратистов, подозреваемых в подстрекательстве к мятежу.
Тем временем вопрос о независимости региона по-прежнему не прояснен.
Прокуроры обвиняют лидера движения Omnium Cultural Жорди Куишара и лидера Каталонской национальной ассамблеи Жорди Санчеса в провоцировании насилия в отношении полиции во время сентябрьского марша за независимость.
Тогда демонстранты заперли полицейских внутри здания и уничтожили несколько полицейских автомобилей.
«Испанские власти бросают в тюрьму лидеров каталонского гражданского общества за организацию мирных демонстраций», – написал в понедельник в Твиттере президент Каталонии Карлес Пучдемон.
«К сожалению, у нас снова есть политические заключенные», – добавил он, явно ссылаясь на времена военной диктатуры Франсиско Франко, которая завершилась более 40 лет назад.
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