Испанский суд распорядился об аресте двух лидеров Каталонии

Высокий суд Испании издал решение об аресте двух ведущих каталонских сепаратистов, подозреваемых в подстрекательстве к мятежу.

Тем временем вопрос о независимости региона по-прежнему не прояснен.

Прокуроры обвиняют лидера движения Omnium Cultural Жорди Куишара и лидера Каталонской национальной ассамблеи Жорди Санчеса в провоцировании насилия в отношении полиции во время сентябрьского марша за независимость.

Тогда демонстранты заперли полицейских внутри здания и уничтожили несколько полицейских автомобилей.

«Испанские власти бросают в тюрьму лидеров каталонского гражданского общества за организацию мирных демонстраций», – написал в понедельник в Твиттере президент Каталонии Карлес Пучдемон.

«К сожалению, у нас снова есть политические заключенные», – добавил он, явно ссылаясь на времена военной диктатуры Франсиско Франко, которая завершилась более 40 лет назад.