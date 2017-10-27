Парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании

В пятницу на специальной сессии парламент Каталонии проголосовал за начало «конституционного процесса» по отделению от Испании. За отделение проголосовали 70 депутатов, против 10, еще двое воздержались.

В свою очередь в Мадриде в пятницу, как сообщает Reuters, Сенат страны проголосовал за введение в Каталонии прямого правления. Ранее к введению этих экстренных мер призвал испанский премьер-министр Мариано Рахой, потребовавший предоставить специальные конституционные полномочия центральному правительству, чтобы взять под контроль органы власти автономной Каталонии и не позволить региону идти дальше по пути реализации в одностороннем порядке курса на независимость.

Мариано Рахой сказал сенаторам, что Испания сталкивается с вызовом в своей современной истории, добавив, что то, что происходит в Каталонии, является «явным нарушением законов, демократии, прав всех и будет иметь последствия».

На референдуме, который прошел в Каталонии 1 октября, более 90 процентов населения региона, по данным местных властей, проголосовали за отделение от испанского королевства. Официальный Мадрид назвал референдум незаконным.