Мадрид отправил правительство Каталонии в отставку

В ходе экстренного заседания в субботу правительство Испании приняло решение о роспуске правительства Каталонии и проведении в автономии новых выборов.

Накануне премьер-министр страны Мариано Рахой объявил о том, что будет настаивать на применении 155 статьи Конституции Испании, которая предоставляет центральным властям право ограничивать самостоятельность автономий. Прежде эта статья никогда не применялась.

По словам главы правительства, новые выборы в Каталонии будут назначены в течении ближайших шести месяцев. До подведения итогов голосования парламент автономии продолжит работу. При этом законодатели лишились права выдвигать своих кандидатов на пост главы автономии.

Силовые структуры Каталонии, включая полицию и экстренные службы, перейдут в прямое подчинение МВД Испании.

Референдум о независимости прошел в провинции 1 октября этого года. За отделение от Испании выступило более 90 процентов проголосовавших, однако, по оценкам экспертов в плебисците приняли участие меньше половины каталонцев, имеющих право голоса. Власти страны назвали волеизъявление незаконным. В ответ глава Каталонии Карлос Пучдемон заявлял, что власти автономии не собираются пересматривать итоги референдума, но готовы к переговорам с правительством Испании.