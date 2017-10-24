Каталония: нетрадиционная революция

В списке политических революций последнего времени попытка каталонских сепаратистов отделиться от Испании должна занять первое место по оригинальности.

Там нет ни «коктейлей Молотова», ни баррикад, ни других атрибутов повстанческого движения. Нет даже конкретного очага вроде Майдана или площади Тахрир.

Зато есть толпы туристов, слоняющихся по переулкам Готического квартала Барселоны, процветающего и солнечного города, – и это несмотря на сообщения о 20-процентном сокращении турпотока.

Расположенная между Средиземным морем и горной цепью Монтсеррат, Барселона обладает уникальной кухней – представленной как мясными, так и рыбными блюдами: от знаменитых пряных колбасок бутифарра до фидуэа, паэльи с мидиями, креветками и вермишелью. Город известен и бурной ночной жизнью, которая начинается, когда жители Северной Европы уже видят десятый сон, а заканчивается лишь с рассветом.

Туризм, как и процветающая торговля в оживленных шопинг-оазисах вроде бульвара Рамбла, резко контрастирует с политическим кризисом, который может повлечь за собой серьезные последствия не только для испанцев и каталонцев, но и для всей Европы, опасающейся, что вспышки национализма в других местах перекроят карту континента, который едва ли может себе позволить территориальные споры, способные стремительно набрать обороты и привести к непредсказуемым результатам.

На этой неделе сепаратисты из беспокойного северо-восточного региона Испании и мадридские политики обменивались угрозами. Тем временем на ухоженных лужайках перед зданием парламента Каталонии веселились школьники и взрослые туристы, проталкивающиеся между съемочными группами и репетирующими прямые репортажи журналистами.

Сепаратисты уже обещали, что отряды национальной полиции, которые Мадрид может отправить к зданию парламента уже в эти выходные, встретят толпы мирных демонстрантов.И тогда будет уже не до веселых пикников. Введение прямого управления в Каталонии может создать те самые географические очаги движения за независимость, которых пока нет: если Мадрид проявит жесткость, здания парламента и региональной вещательной сети могут стремительно превратиться в испанский вариант площади Тахрир.

Однако пока нет никаких признаков того, что в парке Сьютаделла вершится история – за исключением разве что толпящихся в ожидании сенсации журналистов.Ситуация далека от того, что историческая память ассоциирует с интербригадами времен испанской гражданской войны и Пассионарией (Долорес Ибаррури) – ее героиней.