Теракты в Испании: полиция арестовала четвертого подозреваемого

Каталонская полиция арестовала четвертого подозреваемого организатора террористических нападений в центре Барселоны 17 августа, в результате которых погибли по меньшей мере 14 человек и еще десятки получили ранения.

Полиция объявила об аресте утром в пятницу, однако не уточнила подробности. Правоохранительные органы также сообщили, что они все еще ищут брата одного из мужчин, которые уже находятся под стражей, однако им не известно, был ли он водителем микроавтобуса, направленного на толпу.

«Мы ищем Мусу Укабира, но на данный момент мы не знаем, был ли он водителем фургона», – сказано в заявлении полиции.

Брат Мусы – Дрисс Укабир был арестован в четверг в городе Риполь, в ста километрах к северу от Барселоны.

Ранее террорист направил микроавтобус на пешеходов бульвара Лас Рамблас, задавив насмерть 14 человек и ранив еще сто.

Водитель сумел скрыться с места преступления и находится в розыске. В этот же день полиция арестовала двух подозреваемых – марокканца и испанца, однако подробностей о том, как именно они причастны к теракту, не поступало.

Третий подозреваемый был арестован в пятницу в каталонском Риполи. Об этом сообщил министр внутренних дел Каталонии Хоаким Форн.

Во время схожего нападения несколькими часами позже в курортном городе Камбрильс к югу от Барселоны автомобиль был направлен на пешеходов и полицейскую машину. Полиция ликвидировала пятерых нападавших мужчин – они заявили о том, что на них надеты пояса смертников. Как оказалось, эта угроза была ложной.

В результате нападения в Камбрильсе погибла одна женщина и шесть человек, включая одного полицейского, получили ранения.

Форн заявил в пятницу, что нападение в Камбрильсе «следует тому же сценарию», что и нападение в Барселоне. Он добавил, что между терактами «существует связь», однако не сообщил подробностей.

«Они – убийцы, преступники, которым не удастся нас запугать, вся Испания - с Барселоной», – говорится в заявлении королевской семьи Испании.

Полиция считает, что нападения также связаны со взрывом в доме в Каталонии в среду 16 августа, в результате которого был убит один человек. Власти подозревают, что злоумышленники работали над созданием взрывного устройства для будущих нападений.

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение в Барселоне. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в пятницу, что среди раненых в Барселоне 26 французов. Он сообщил, что 11 их них находятся в тяжелом состоянии.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб заявил в интервью по радио, что «число тех, кто серьезно пострадал, возможно, может быть еще выше – примерно 17 человек».

Ле Дриан также заявил, что он намерен в пятницу «навестить французских жертв этого трусливого акта и подтвердить поддержку Францией испанского народа и властей».

Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал нападение в Барселоне актом «джихадистского терроризма».

«Сегодня борьба с терроризмом является главным приоритетом для свободных и открытых обществ, таких как наше, – заявил он журналистам. – Это глобальная угроза и реакция должна быть глобальной».

Тысячи людей приняли участие в траурной минуте молчания на главной площади Барселоны в пятницу, почтив память погибших. В минуте молчания на Плака де Каталунье присутствовали король Испании и премьер-министр Мариано Рахой.

В Испании объявлен трехдневный национальный траур.