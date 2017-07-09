В южной Сирии начал действовать режим прекращения огня

Соглашение достигнуто при посредничестве США и РФ
Соглашение о прекращении огня в южной Сирии вступило в силу.
Договоренность о деэскалации боевых действий между правительственными войсками и повстанческими группировками на юго-западе страны начала действовать в воскресенье в полдень.
Это самая последняя попытка международного сообщества добиться мирного разрешения вооруженного конфликта, продолжающегося уже шесть лет.
Перемирие достигнуто при посредничестве США и России.
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