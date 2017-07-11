Разведка Южной Кореи сомневается, что Северная Корея испытала МБР

Разведывательное агентство Южной Кореи не верит, что Северная Корея стала обладателем технологий, обеспечивающих успешное возвращение в атмосферу разрабатываемых ею межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Об этом во вторник сообщил южнокорейский законодатель, поставив под сомнение заявления Пхеньяна.

На прошлой неделе Северная Корея осуществила ракетный запуск, заявив, что речь идет о МБР, способной нести ядерную боеголовку.

Однако член комитета южнокорейского парламента по разведке Ли Ван Ён заявил журналистам, что Национальная разведывательная служба Южной Кореи не смогла подтвердить, что вхождение в атмосферу прошло успешно.

«Учитывая, что у Северной Кореи нет возможностей для испытания технологий входа в атмосферу, агентство полагает, что Северная Корея не стала обладателем таких технологий», – сказал он.

Парламентарий добавил, что, по мнению разведки, запущенная на прошлой неделе ракета была модифицированной версией ракеты средней дальности KN-17, которая была испытана в мае.