Южная Корея считает, что может заблокировать любые планы боевых действий

Никакие меры военного характера на полуострове невозможны без согласия Сеула, заявил президент Мун Чжэ Ин
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил во вторник, что никаких военных действий на Корейском полуострове не будет без согласия Сеула, и что его правительство будет всеми силами пытаться предотвратить войну.
«Решение о боевых действиях на Корейском полуострове может приниматься только Южной Кореей и никто другой не сможет пойти на военные меры без согласия Южной Кореи», – заявил Мун Чжэ Ин в телевизионном обращении.
Выступление президента было приурочено к 72-й годовщине освобождения страны от японского военного правления, которое началось в 1910 году и завершилось в 1945 году.
«Правительство поставит на карту все и будет препятствовать войне всеми средствами», – подчеркнул Мун Чжэ Ин.
Южнокорейский лидер также призвал Север к диалогу, заявив, что цель санкций против Пхеньяна состоит лишь в том, чтобы побудить его сесть за стол переговоров.
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