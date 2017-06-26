Дональд Трамп встретится с президентом Южной Кореи

Первая встреча президента Южной Кореи Мун Чже Ина и президента США Дональда Трампа должна состояться 28 июня. Американский лидер примет своего коллегу в Вашингтоне.Оба лидера – в Вашингтоне и Сеуле – приводят трагическую смерть молодого американца Отто Уормбира в результате жестокого обращения в северокорейской тюрьме как еще один аргумент в пользу необходимости остановить быстро развивающиеся ядерную и ракетную программы КНДР.



Однако союзники не согласны в методах достижения этой цели.

Администрация Трампа определила приоритет в краткосрочной перспективе – это предотвращение разработки ядерной межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном, которая бы могла бы нанести удар по материковой части США.

Ранее Вашингтон также подчеркивал необходимость военного и экономического давления со стороны Китая,– ключевого торгового партнера Пхеньяна, – однако теперь Трамп выразил разочарование в связи с тем, что усилия Пекина не сработали.



Новый лидер Южной Кореи, в свою очередь, стремится сбалансировать военное сдерживание и санкции с диалогом и взаимодействием для достижения целей постепенного ослабления напряженности на полуострове.



«Я уверен в том, что Ким Чен Ын больше всего хотел бы иметь гарантии безопасности своего режима», - заявил Мун Чжэ Ин, президент Южной Кореи​.



Предложения Муна могут быть встречены с без энтузиазма в Вашингтоне, в особенности после того, как жесткую политику Трампа по отношению к КНДР поддержал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Более сдержанная политика Сеула почти наверняка вызовет реакцию президента Трампа, которую можно охарактеризовать как вопрос о том, почему Южная Корея не стремится к той же парадигме, которая уже существует в американо-японских отношениях», - заявил Джон Парк из Гарвардского университета.​



Решение Муна отложить полное развертывание системы противоракетной обороны США ТААД, сославшись на необходимость проведения экологического исследования, также вызвало обеспокоенность в Вашингтоне. Однако многие эксперты рассматривают этот шаг как способ умиротворения Китая, недовольного возможным появлением новейшего американского оружия около своей границы.

Трамп также угрожал прекратить соглашение о свободной торговле между США и Южной Кореей, в результате которого в прошлом году дефицит торгового баланса США достиг более 27 миллиардов долларов.

Лидеры бизнеса в Сеуле советуют южнокорейскому президенту создать фонд под лозунгом «Покупайте американское» в размере 10 миллиардов долларов для увеличения импорта нефти США и другой американской продукции – чтобы Трампу было чем похвалиться в «Твиттере».

«Его твиты составляют важную часть политических директив и экономической и политической ситуаций в США в целом. Поэтому президенту Муну стоит заранее планировать то, что он хотел бы, чтобы Трамп озвучил в «Твиттере», - сказал Джеффри Джонс - бывший председатель Американской торговой палаты в Корее.

Новый лидер Южной Кореи, по всей видимости, подчеркнет, что южнокорейские компании, и, в частности Hyundai, построили заводы в США, создав 45 тысяч рабочих мест и принесли 138 миллиардов долларов прибыли американской экономике.

