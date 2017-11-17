Южная Корея и США подтвердили необходимость мирного решения северокорейского вопроса

Спецпредставители США и Южной Кореи по северокорейскому ядерному вопросу в пятницу привели переговоры и обсудили меры по мирному и дипломатическому урегулированию кризиса, сообщает МИД Южной Кореи.

Как сообщается в заявлении, спецпредставитель Южной Кореи Ли Ду Хун и его американский коллега Джозеф Юн провели «обстоятельную дискуссию», нацеленную на вовлечение КНДР в «значимые переговоры».

Представители двух стран договорились продолжить переговоры по этому вопросу, сообщает ведомство.