Южная Корея и США подтвердили необходимость мирного решения северокорейского вопроса

Спецпредставители двух стран обсудили способы вовлечения КНДР в переговоры
Спецпредставители США и Южной Кореи по северокорейскому ядерному вопросу в пятницу привели переговоры и обсудили меры по мирному и дипломатическому урегулированию кризиса, сообщает МИД Южной Кореи.
Как сообщается в заявлении, спецпредставитель Южной Кореи Ли Ду Хун и его американский коллега Джозеф Юн провели «обстоятельную дискуссию», нацеленную на вовлечение КНДР в «значимые переговоры».
Представители двух стран договорились продолжить переговоры по этому вопросу, сообщает ведомство.
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