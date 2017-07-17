Южная Корея предложила Пхеньяну провести военные переговоры

СЕУЛ – Южная Корея в понедельник предложила провести переговоры с Северной Кореей и организовать встречу разделенных семей, чтобы снизить шансы на возникновение конфликта в связи с усилиями Пхеньяна по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

«Министерство обороны предлагает провести военные переговоры между двумя Кореями 21 июля в Тонгилгаке на территории Северной Кореи, чтобы прекратить враждебные действия, усиливающие военную напряженность на границе», – заявил в понедельник заместитель министра обороны Южной Кореи Со Чжу Сок.

Военные переговоры

Тонгилгак – это северокорейский павильон в деревне перемирия Пханмунджом на границе, где раньше проводились межкорейские переговоры. Последние встречи на уровне правительств проходили в декабре 2015 года.

После прихода к власти президента Южной Кореи Мун Чже Ина в мае этого года его правительство пытается наладить контакты с Севером для снижения напряженности. Сеул предлагает поставки гуманитарной помощи, неполитические обмены и восстановление «горячей линии» для связи между военными, работа которой была прекращена Пхеньяном в ответ на закрытие Сеулом совместного промышленного комплекса Кэсон с целью наказать Север за его ядерные испытания и запуски ракет большой дальности.

Но до настоящего времени правительство Ким Чен Ына отвергало большую часть этих предложений. Аналитики считают, что ради восстановления контактов Южная Корея, возможно, пойдет на прекращение вещания громкоговорителей на границе, которые транслируют передачи, критикующие северокорейского лидера.

«Как только контакт будет установлен, каждая из сторон сможет понять, чего добивается другая. Они могут дать понять другой стороне, чего они хотят, какие у них проблемы с другой стороной», – говорит эксперт по Северной Корее Дэниел Пинкстон из Университета Троя в Сеуле.

Пхеньян призывает к приостановлению совместных учений военных США и Южной Кореи, но Пинкстон считает это маловероятным, учитывая неоднократные запуски северокорейских баллистических ракет, в том числе испытание 4 июля, когда, по мнению некоторых экспертов, была запущена межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), потенциально способная достигать Аляски, хотя США оспаривают эти утверждения.

Также поступают сообщения о повышенной активности на заводе по обогащению урана в Йонбене, что может означать, что там идут работы по производству плутония для увеличения ядерных арсеналов Северной Кореи.

Воссоединение семей

Южнокорейский Красный Крест в понедельник также предложил провести в августе переговоры о встрече членов семей, которые были разделены в ходе Корейской войны 1950-1953 годов. Южнокорейская сторона надеется, что воссоединение может произойти в октябре во время корейского праздника Чхусок.

Около 60 тысяч жителей Южной Кореи зарегистрировались для участия в этих нерегулярных встречах. Многие из них – это пожилые люди, не поддерживающие практически никаких связей с родственниками, проживающими в Северной Корее, которая жестко ограничивает контакты с внешним миром.

«Встречам членов семей, пока они еще живы, должно уделяться более приоритетное внимание, чем каким-либо другим политическим проблемам», – заявила исполняющая обязанности президента южнокорейского Красного Креста Ким Сун Хен.

Пхеньян, однако, выдвигает предварительное условие для проведения встреч разделенных семей, требуя, чтобы Сеул вернул 12 официанток, которые бежали на Юг в прошлом году. Северная Корея утверждает, что власти Южной Кореи похитили 12 официанток и менеджера ресторана, и потребовала их возвращения, но Сеул настаивает, что они решили перебраться на Юг добровольно.

Санкции

Южнокорейское министерство по делам объединения заявляет, что последние предложения находятся в русле двунаправленной политики президента Мун Чже Ина, которая предусматривает развитие контактов с правительством Ким Чен Ына при одновременной поддержке санкций США, направленных на усиление давления на Пхеньян в целях закрытия программ разработки ядерного оружия и баллистических ракет.

«Наша позиция остается неизменной: мы предпринимаем попытки, чтобы убедить Северную Корею в необходимости денуклеаризации, используя все возможные меры, включая санкции и переговоры», – заявил министр по делам объединения Чо Мён Гюн.

Хотя министр утверждает, что у США и Южной Кореи нет разногласий по вопросу о ядерной угрозе Северной Кореи, Вашингтон продолжает делать больший упор на давлении, а не на диалоге, и продолжает готовить введение новых санкций против китайских банков и компаний, ведущих бизнес с Пхеньяном. По словам американских чиновников, это может произойти уже в ближайшие недели.