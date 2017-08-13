Боевики «Аль-Шабаб» несут серьезные потери

Один из главарей сомалийских боевиков, который в течение нескольких лет скрывался от властей, сдался правительству. Как сообщил Сомалийской службе «Голоса Америки» представитель спецслужб правительства страны, Мухтар Робоу Али, известный также как «Абу Мансур», встретился с представителями правительства в воскресенье утром, выйдя из убежища в деревне Абал на юго-западе Сомали, после чего его доставили в город Худдур.

По поручению центрального правительства и местной администрации, командующий спецподразделениями сомалийской армии Шейн Моаллим Нуроу прибыл в район деревни Абал в субботу, где в последние несколько дней идут бои между сторонниками Робоу и боевиками «Аль –Шабаба». По итогам переговоров с Робоу была достигнута договорённость о его переходе на сторону властей.

«Я могу подтвердить, что он сейчас находится вместе с мной в Худдуре» – заявил сомалийский военный. До своего решения о переходе на сторону центрального правительства, Мухтар Робоу Али являлся вторым лицом в руководстве «Аль-Шабаба», возглавлял военное крыло боевиков, и часто выступал от имени движения с заявлениями для прессы. Он также был одним из немногих главарей, прошедших подготовку в Афганистане, и пользовался авторитетом среди исламистов. В июне США отменили назначенное в 2012 г. вознаграждение за его поимку в размере 5 миллионов долларов.

«Шейх Мухтар – не просто перебежчик, разочаровавшись в целях движения, он с оружием в руках восстал и защищал свои позиции» – заявил Нуроу.

Около 400 сторонников Робоу продолжают оборонять его базу в Абале, в 18 километрах к югу от Худдура. Начиная со среды, они ведут бой с бывшими соратниками из «Аль-Шабаба», отразив две массированные атаки исламистов. В столкновениях погибло 19 человек. В субботу в регион прибыли войска центрального правительства.

По словам представителя сомалийских властей, переход формирования во главе с Робоу на сторону правительства станет серьезным ударом для «Аль-Шабаба». В настоящее время Мухтар Робоу Али ведет переговоры со старшими правительственными чиновниками, включая министра обороны Сомали Абдирашида Абдуллахи Мохамеда и представителей региональных властей.