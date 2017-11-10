Калифорнийский мемориал

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Это уникальное место. Здесь увековечены не только те, кто погиб, сражаясь за родину. Сюда также приходят и для того, чтобы отдать дань уважения ныне живущим ветеранам.
Мемориал был задуман в 1952 году. Два года спустя возвели крест в честь ветеранов двух мировых войн и корейского конфликта. Место было выбрано не случайно: с горы Соледад открывается живописный вид на Сан-Диего.
Тим Челинг, управляющий мемориалом «Соледад», рассказывает: «Высота этого холма почти 270 метров, поэтому виды здесь захватывающие. А когда люди оборачиваются, они видят этот мемориал».
Каждая плитка – это история одного ветерана. Всего их тут около пяти тысяч.
«Люди, чьи имена увековечены здесь, служили в армии США, и служили достойно», – говорит Тим Челинг.
Здесь можно увидеть изображение Джеки Кокран – легендарной летчицы, на чьем счету рекордные полеты во время Второй мировой. Есть тут и семейные пары, служившие в американской армии. Все чаще мемориал пополняется именами ветеранов вооруженных конфликтов в Ираке и Афганистане.
В этом году в День ветеранов здесь установят новые таблички. Сейчас ведутся последние приготовления. Все это делается на пожертвования в фонд ветеранов. В чью-то честь плитки установят посмертно, а кто-то будет участвовать в закладке лично.
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