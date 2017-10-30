Жена раненого солдата даст показания против бывшего пленника талибов

ФОРТ-БРЭГГ, СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА — В понедельник на слушаниях по вынесению приговора сержанту Боуи Бергдалу выступит жена тяжело раненого солдата, и ожидается, что ее выступление будет очень эмоциональным.

Прокуроры сообщили судье, что они намерены вызвать в суд Шэннон Аллен для рассказа о черепно-мозговой травме, которую получил ее муж в результате ранения во время операции по поиску Бергдала после того, как он покинул свой пост в Афганистане в 2009 году.

Бергдал признал свою вину в дезертирстве и недостойном поведении в присутствии врага. Ему грозит пожизненное заключение. Обвинение хочет использовать ранения, полученные несколькими военнослужащими при розыске Бергдала, в качестве доказательств, призванных убедить судью в том, что он заслуживает сурового наказания. Слушания по вынесению приговора начались на прошлой неделе.

Мастер-сержант Национальной гвардии Марк Аллен выполнял задание по сбору информации вместе с другими американскими и афганскими военнослужащими в двух деревнях в июле 2009 года, когда они попали в засаду боевиков, у которых было стрелковое оружие, пулеметы и реактивные гранаты.

Аллен попытался выйти на связь по радио, когда был ранен в голову рядом с местным храмом. Он получил черепно-мозговую травму, в результате которой лишился речи, был прикован к инвалидному креслу, и теперь нуждается в помощи для выполнения таких рутинных действий, как подъем из кровати.

Шэннон Аллен отказывалась от интервью, но переживания, которые ей пришлось перенести, стали очевидны в тот день, когда Бергдал признал свою вину. Она разрыдалась прямо в зале суда. Она – один из последних свидетелей обвинения, после которых своих свидетелей будет вызывать защита.

Хотя Бергдал признал, что его действия привели к поисковым операциям, результатом которых стали ранения военнослужащих, его адвокаты утверждают, что есть пределы его ответственности за длинную цепь событий, включающую как решения американских военных командиров, возглавлявших поиски, так и вражеские атаки.

Бергдал, который провел пять лет в плену у Талибана, после того как оставил свой пост в 2009 году, не пошел на сделку с обвинением об ограничении его наказания, поэтому судья имеет широкую свободу при вынесении вердикта.

31-летний военнослужащий из Хейли, штат Айдахо, заявил, что захватчики поместили его в клетку, держали в темноте и избивали. По его словам, он предпринял больше десяти попыток побега, прежде чем президент Барак Обама вернул его домой в 2014 году в обмен на пятерых заключенных-талибов, содержащихся в тюрьме в Гуантанамо.