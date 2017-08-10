Александр Соколов приговорен к 3,5 годам лишения свободы за «экстремизм»

Московский суд приговорил журналиста Александра Соколова к лишению свободы, признав его виновным в организации экстремистской группировки и попытке свержения власти. Правозащитные организации называют судебный процесс политически мотивированным.

29-летний Соколов был арестован в июле 2015 года, когда работал в медиа-группе РБК. Его приговорили к трем с половиной годам колонии. Сам журналист свою вину не признал.

По версии обвинения, Соколов создал «экстремистскую организацию» под названием «За ответственную власть». Это отсылка к интернет-кампании, в рамках которой он и еще три человека пытались сделать деятельность политиков более прозрачной.

Базирующаяся в Париже организация «Репортеры без границ» назвала cфабрикованными обвинения в адрес Соколова, а российская правозащитная организация «Мемориал» назвала Соколова и других ответчиков по этому делу «политзаключенными».

С учетом того времени, которое он уже провел под стражей, Соколову остается всего полтора года заключения. Двое из его соответчиков были приговорены к четырем годам лишения свободы, третий получил условный срок.

Соколов до своего ареста вел журналистское расследование по поводу хищения 93 миллиардов рублей из казны при строительстве нового космодрома на Дальнем Востоке, инициатором которого был президент Владимир Путин.

Другие журналисты на пресс-конференциях призывали Путина вмешаться в дело Соколова, и в какой-то момент российский лидер обещал изучить этот вопрос.

После оглашения приговора Соколов выступил с речью в защиту своих попыток организовать референдум «за ответственную власть».

В зал суда журналист пришел в футболке с надписью «Запрет референдума – это экстремизм».