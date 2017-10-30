Facebook: в октябре 2016 было зарегистрировано 5,8 миллионов фейковых аккаунтов

Компания Alphabet, которой владеет Google, заявила, что учетные записи, связанные с российскими троллями, потратили на политическую рекламу во время избирательной кампании 2016 года в США 4700 долларов. Компания Google заявила, что создаст базу данных политической рекламы и будет публиковать отчеты о том, кто размещает рекламу во время выборах.

В понедельник Facebook заявил, что российские тролли за последние два года опубликовали в социальной сети около 80000 сообщений, пытаясь повлиять на политику США. Около 126 миллионов американцев могли видеть эти посты.

Соцсеть детально описала, как именно посты, написанные российскими троллями, достигли своей аудитории. Об этом сообщает агентство Reuters, которое ознакомилось с докладом.

На этой неделе руководители из Facebook, Twitter и Alphabet дадут показания в трех комитетах Конгресса по предполагаемым попыткам России распространить дезинформацию до и после президентских выборов в США в 2016 году.

Российское правительство отрицает любые попытки повлиять на выборы, в которых республиканец Дональд Трамп, победил демократа Хиллари Клинтон.

Начальник юридического управления Facebook Колин Стретч указал в письменном показании, что 80000 постов российского «Агентства интернет-исследований» (юридическое название «фабрики троллей») были крошечной частью контента на Facebook, равной 1 из 23000 постов.

Стретч заявил, что посты нарушали условия пользования Facebook. По его словам, самая незначительная активность фейковых учетных записей является недопустимой.

«Эти действия противоречат задаче Facebook по созданию сообщества и всему, что мы поддерживаем и защищаем. Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы справиться с этой новой угрозой», - писал он.

80000 постов были опубликованы в период с июня 2015 года по август 2017 года, и большинство из них были направлены на раскол американского общества относительно социальных и политических проблем. Среди них - расовые отношения и право на оружие, сообщает Facebook.

Twitter сообщил, что идентифицировал 2752 фейковые учетные записи, что гораздо больше, чем заявленное ранее количество – 201. По словам компании, учетные записи, связанные с российскими троллями, опубликовали порядка 1,4 миллионов сообщений о выборах 2016 года, что составляет 0,74% от общего количество сообщений, связанных с выборами. Twitter предоставил американским законодателям имена всех фейковых учетных записей.