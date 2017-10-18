Ксения Собчак выдвинет свою кандидатуру на пост президента РФ

По сообщениям СМИ, 35-летняя российская телеведущая Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в президентских выборах, которые состоятся в России в 1918 году.

В ходе протестных выступлений, предшествовавших выборам 2012 года, Ксения Собчак остро критиковала президента РФ Владимира Путина. Напомним, что на ранних этапах своей карьеры Путин работал под началом ее отца Анатолия Собчака, занимавшего в начале 1990х гг. пост мэра Санкт-Петербурга.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу возможного участия Ксении Собчак в выборах.

По словам Собчак, она не контактировала с российскими официальными лицами по этому вопросу.

По оценкам Левада-Центра, в качестве кандидата в президенты Ксения Собчак пользуется поддержкой 0,4 процента россиян.