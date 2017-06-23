Снайпер в Мосуле поразил цель с рекордной дистанции

Снайпер канадского подразделения сил специального назначения во время боев в Мосуле уничтожил боевика «Исламского государства», сделав выстрел с рекордного расстояния в 3 540 метров.

В официальном заявлении, сделанном от имени командования элитного подразделения Joint Task Force 2, военные подтвердили данные о поражении цели, но «по соображениям безопасности» отказались сообщать подробности, упомянув только, что боец использовал снайперскую винтовку McMillan TAC-50.

Прежний рекорд результативного снайперского выстрела принадлежал военнослужащему спецназа британской армии Крейгу Харрисону, и составлял 2 474 метра. В 2009 году во время боев в Афганистане именно с этой дистанции снайпер уничтожил двох боевиков движения «Талибан».

Канадские спецподразделения находятся в Ираке в рамках программы «совет и помощь», оказывая поддержку иракской армии в штурме Мосула.