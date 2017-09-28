Паролем для смартфона может стать пульс

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https://www.golos-ameriki.ru/a/4048424.html
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INTRO
Исследователи из Университета Буффало разработали биометрический метод разблокирования смартфона. Теперь не придется запоминать пароли – телефон будет самостоятельно считывать пульс владельца
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