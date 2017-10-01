Бывший знаменитый футболист О. Джей Симпсон вышел из тюрьмы в Неваде.

Представитель невадской тюрьмы сообщила, что Симпсон был освобожден из коррекционного центра в Лавлоке вскоре после полуночи в воскресенье. Он должен провести пять лет под надзором в соответствии с правилами условно-досрочного освобождения.

70-летний Симпсон провел за решеткой девять лет по обвинениям в вооруженном ограблении и похищении человека после конфронтации с двумя торговцами спортивными трофеями в отеле в Лас-Вегасе в 2008 году. Он был приговорен к 33 годам тюрьмы, но ранее в этом году комиссия штата по условно-досрочному освобождению решила, что он может выйти на свободу после 1 октября.

В 1995 году с бывшего футболиста сняли обвинения в убийстве его бывшей жены Николь Браун Симпсон и ее друга Рональда Голдмана, скончавшихся от ножевых ранений. Впоследствии Симпсон проиграл гражданский иск, поданный семьей Голдманов. Суд признал, что он несет ответственность за убийства, и обязал его выплатить родственникам десятки миллионов долларов. Эта сумма с тех пор выросла до 65 миллионов долларов, включая проценты.