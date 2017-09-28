О. Джей Симпсон может выйти из тюрьмы досрочно на следующей неделе

Бывший футболист, актер и ведущий рекламных телепрограмм О. Джей Симпсон может уже в понедельник выйти из тюрьмы в Лас-Вегасе, штат Невада, по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщили в среду представители пенитенциарных служб.

В соответствии с планом, который до конца не согласован, Симпсон будет переведен из коррекционного центра в Лавлоке на севере Невады в тюрьму штата в окрестностях Лас-Вегаса, где будет освобожден.

70-летний Симпсон провел за решеткой девять лет по обвинениям в вооруженном ограблении и похищении человека после конфронтации с двумя торговцами спортивными трофеями в отеле в Лас-Вегасе в 2008 году. Он был приговорен к 33 годам тюрьмы, но ранее в этом году комиссия штата по условно-досрочному освобождению решила, что он может выйти на свободу после 1 октября.

В 1995 году с бывшего футболиста сняли обвинения в убийстве его бывшей жены Николь Браун Симпсон и ее друга Рональда Голдмана, скончавшихся от ножевых ранений. Впоследствии Симпсон проиграл гражданский иск, поданный семьей Голдманов. Суд признал, что он несет ответственность за убийства, и обязал его выплатить родственникам десятки миллионов долларов. Эта сумма с тех пор выросла до 65 миллионов долларов, включая проценты.