ООН: число жертв оползня в Сьерра-Леоне превысило 400 человек

Еще 600 человек числятся пропавшими без вести
ООН в пятницу сообщила, что число погибших в результате оползня в столице Сьерра-Леоне Фритауне превысило 400 человек.
Еще 600 человек числятся пропавшими без вести, в то время как спасательные службы продолжают поиски тел под слоями грязи и обломками разрушенных домов.
Их работу осложняют дожди, которые, по прогнозам синоптиков, будут продолжатся в ближайшие дни.
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