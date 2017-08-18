ООН: число жертв оползня в Сьерра-Леоне превысило 400 человек

ООН в пятницу сообщила, что число погибших в результате оползня в столице Сьерра-Леоне Фритауне превысило 400 человек.

Еще 600 человек числятся пропавшими без вести, в то время как спасательные службы продолжают поиски тел под слоями грязи и обломками разрушенных домов.

Их работу осложняют дожди, которые, по прогнозам синоптиков, будут продолжатся в ближайшие дни.