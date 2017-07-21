Siemens прекращает поставки оборудования российским госкомпаниям

Решение принято на фоне отправки турбин в Крым в нарушение контракта
Немецкий промышленный конгломерат Siemens AG заявил, что прекращает поставки энергетического оборудования государственным компаниям в России и продает свою долю в российской компании, которая занимается обслуживанием систем управления электростанциями.
Ранее в этом месяце компания Siemens заявила, что поставленные ею в Россию газовые турбины были перенаправлены в Крым в нарушение как европейских санкций, так и контракта.
В Siemens заявили, что компания «на данный момент прекращает поставки энергооборудования по существующим контрактам с подконтрольными государству клиентами».
Концерн также решил отказаться от миноритарной доли в российской компании «Интеравтоматика», которая предоставляет продукты и услуги для систем управления электростанциями.
Также компания «начала процесс разрыва лицензионного соглашения с российскими компаниями в сфере поставок оборудования для электростанций комбинированного цикла.
Siemens 11 июля подала иск против представителей компании «Технопромэкспорт» из-за поставки в Крым газотурбинных установок.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался прокомментировать решение концерна.
«Наверняка вы будете меня спрашивать об истории с Сименсом. Сразу скажу, что я оставляю это без комментариев, - сказал Песков. - Это вопрос к компаниям, по линии которых осуществляется это сотрудничество, и по линии этих компаний будет продолжено взаимодействие и диалог».
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