Siemens прекращает поставки оборудования российским госкомпаниям

Немецкий промышленный конгломерат Siemens AG заявил, что прекращает поставки энергетического оборудования государственным компаниям в России и продает свою долю в российской компании, которая занимается обслуживанием систем управления электростанциями.

Ранее в этом месяце компания Siemens заявила, что поставленные ею в Россию газовые турбины были перенаправлены в Крым в нарушение как европейских санкций, так и контракта.

В Siemens заявили, что компания «на данный момент прекращает поставки энергооборудования по существующим контрактам с подконтрольными государству клиентами».

Концерн также решил отказаться от миноритарной доли в российской компании «Интеравтоматика», которая предоставляет продукты и услуги для систем управления электростанциями.

Также компания «начала процесс разрыва лицензионного соглашения с российскими компаниями в сфере поставок оборудования для электростанций комбинированного цикла.

Siemens 11 июля подала иск против представителей компании «Технопромэкспорт» из-за поставки в Крым газотурбинных установок.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался прокомментировать решение концерна.

«Наверняка вы будете меня спрашивать об истории с Сименсом. Сразу скажу, что я оставляю это без комментариев, - сказал Песков. - Это вопрос к компаниям, по линии которых осуществляется это сотрудничество, и по линии этих компаний будет продолжено взаимодействие и диалог».