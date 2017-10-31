Стрельба в Нью-Йорке: есть погибшие

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По данным очевидцев, стрельба началась после столкновения двух грузовиков
Полиция Нью-Йорка расследует сообщения о стрельбе и наезде грузовика на людей, имевших место днем во вторник в Нижнем Манхэттене.
Согласно официальной информации, задержан один человек.
По данным полиции, убито не менее шести человек. До пятнадцати человек получили ранения.
По словам одного из очевидцев, он видел белый пикап, мчавшийся на полной скорости и наехавший не группу пешеходов. Он сказал также о нескольких трупах возле одной из городских школ.
Очевидец рассказывает, что слышал девять или десять выстрелов, но не может сказать, откуда они прогремели.
Сообщения о стрельбе появились около трех часов дня.
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