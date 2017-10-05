Власти предполагают, что стрелок Лас-Вегаса получил «определенную помощь»

ВАШИНГТОН – Окружной шериф Джо Ломбардо заявил, что важно побеседовать со всеми людьми, знавшими стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддока, чтобы найти возможных сообщников.

Ломбардо сказал, что, учитывая количество собранного Пэддоком оружия и найденные в его машине взрывчатые вещества, ему трудно поверить, что он мог осуществить массовое убийство в одиночку.

«Приходится предполагать, что в какой-то момент он получил определенную помощь», – сказал Ломбардо на брифинге для прессы.

«Мы знаем, что Стивен Пэддок – это человек, который в течение десятилетий приобретал оружие и боеприпасы и жил тайной жизнью, значительную часть которой мы никогда не поймем», – добавил шериф.

В то же время шериф отказался сообщить, что удалось выяснить о Пэддоке, из-за опасений, что люди, обладающие ценной информацией, могут уйти в подполье.

По словам Ломбардо, некоторые признаки указывают на то, что Пэддок планировал скрыться из номера в отеле после стрельбы.

Пэддок выстрелил себе в рот, когда полиция подошла к его номеру.

Ранее в среду адвокат Марилу Дэнли, подруги Пэддока, сообщил, что она не имела ни малейшего представления о том, что он планировал какие-то насильственные действия.