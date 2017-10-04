Внимание следователей – на подруге стрелка из Лас-Вегаса

Расследование мотивов пенсионера из Лас-Вегаса, который убил 58 человек в ходе крупнейшей массовой стрельбы в современной американской истории, в среду сфокусировалось на подруге стрелка, сообщают представители властей.

Стивен Пэддок застрелился за несколько секунд до того, как полиция ворвалась в номер отеля, который он превратил в снайперское гнездо вечером в воскресенье, не оставив никаких четких улик, которые могли бы объяснить, почему он решил расстрелять концерт, проходивший рядом со зданием отеля.

Однако правоохранительные органы надеются получить какие-то ответы от сожительницы Пэддока Марилу Дэнли, которую окружной шериф Джозеф Ломбардо назвал «лицом, представляющим интерес», для расследования.

Ломбардо сообщил журналистам, что Дэнли обнаружили на Филиппинах, и власти США убедили ее вернуться в страну. Она прибыла в аэропорт Лос-Анджелеса в ночь со вторника на среду, где была встречена агентами ФБР.

«Мы беседуем с ней», – сказал он на пресс-конференции. Он повторил, что в самом инциденте со стрельбой у полиции нет других подозреваемых.

Из сообщений полиции и открытых источников известно, что уроженка Филиппин и гражданка Австралии Дэнли проживала вместе с Пэддоком в кондоминиуме в Меските, штат Невада, в 145 километрах к северо-востоку от Лас-Вегаса.

Внимание следователей привлек денежный перевод на сумму 100 тысяч долларов, который 64-летний Пэддок отправил на Филиппины и который, «судя по всему, предназначался» для Дэнли. Об этом во вторник сообщил Reuters высокопоставленный сотрудник органов внутренней безопасности США.

Сотрудник, который получает регулярную информацию о ходе расследования, но выступал на условиях анонимности, сообщил, что рабочая версия следствия состоит в том, что деньги должны были стать для Дэнли чем-то вроде выплаты по полису страхования жизни.

Источник также сообщил, что следователи обнаружили свидетельство того, что Пэддок, возможно, репетировал свои действия в других местах, прежде чем в конце концов обстрелял фестиваль музыки кантри Route 91 Harvest с 32-го этажа отеля Mandalay Bay на бульваре Лас-Вегас.

Во вторник появились новые детали, касающиеся резни и собранного Пэддоком арсенала.

Полиция сообщила, что Пэддок обстреливал зрителей концерта в течение 9-11 минут, после чего покончил с собой. Он также установил камеры внутри и снаружи своих апартаментов в отеле, чтобы он мог видеть приближение полиции.

При обыске гостиничных апартаментов, дома Пэддока в Меските и еще одном связанном с ним здании в Рено, штат Невада, следователи обнаружили в общей сложности 47 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщила спецагент федерального бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и огнестрельного оружия Джилл Снайдер.

Снайдер отметила, что 12 единиц оружия, обнаруженных в его номере в отеле, были оснащены устройствами для повышения скорострельности, которые, фактически, превращали оружие в автоматическое. Такие устройства не запрещены американским законодательством, хотя большая часть полностью автоматического оружия запрещена.

Снайдер сообщила, что винтовки, ружья и пистолеты были приобретены в четырех штатах: Неваде, Юте, Калифорнии и Техасе.

В результате обыска автомобиля Пэддока был найден нитрат аммония – удобрение, которое можно превратить во взрывчатку, сообщил Ломбардо ранее. Такое же вещество использовалось при взрыве федерального здания в Оклахома-сити в 1995 году, в результате которого погибли 168 человек.

Ранее во вторник полиция сообщила, что число погибших составило 59 человек, не считая самого стрелка. Однако в офисе коронера во вторник вечером сообщили о 58 погибших, не считая Пэддока.

Более 500 человек получили травмы, некоторые были затоптаны во время возникшего хаоса. По сообщениям врачей, по меньшей мере 20 пострадавших находились в критическом состоянии во вторник.

Но главный вопрос, что побудило стрелка пойти на кровопролитие, остается без ответа.

Федеральные следователи, следователи штата и местного уровня не нашли никаких улик, указывающих на то, что Пэддок имел хотя бы случайные контакты с экстремистскими организациями из-за рубежа или внутри страны. Изучение его биографии также не выявило каких-либо моделей криминального поведения или ненавистнических заявлений, сообщил сотрудник органов внутренней безопасности.