В результате стрельбы в Университете Юты один человек убит

На территории Университета Юты произошла стрельба, в результате которой один человек был убит, сообщили в полиции.

Студентам было предписано найти укрытие после получения уведомления о том, что в районе кампуса раздались выстрелы.

Около 21 часа по местному времени университет сообщил в Твиттере, что в исследовательской части кампуса, расположенного в Солт-Лейк-Сити, были слышны выстрелы.

Полиция Солт-Лейк-Сити сообщила в Твиттере, что один человек был убит.

Власти разыскивают подозреваемого, 24-летнего Остина Бутейна, который считается «вооруженным и опасным», сообщил департамент полиции.