В результате стрельбы в Университете Юты один человек убит

Власти разыскивают 24-летнего подозреваемого, который «вооружен и опасен»
На территории Университета Юты произошла стрельба, в результате которой один человек был убит, сообщили в полиции.
Студентам было предписано найти укрытие после получения уведомления о том, что в районе кампуса раздались выстрелы.
Около 21 часа по местному времени университет сообщил в Твиттере, что в исследовательской части кампуса, расположенного в Солт-Лейк-Сити, были слышны выстрелы.
Полиция Солт-Лейк-Сити сообщила в Твиттере, что один человек был убит.
Власти разыскивают подозреваемого, 24-летнего Остина Бутейна, который считается «вооруженным и опасным», сообщил департамент полиции.
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