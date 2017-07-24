Стрельба у посольства Израиля в Иордании: двое убитых, один раненый

У посольства Израиля в Иордании в воскресенье произошла стрельба, в результате которой погибли два иорданца и ранен гражданин Израиля.

Детали стрельбы в Аммане остаются неизвестными. Управление общественной безопасности Иордании сообщило, что власти ведут расследование случившегося.

В управлении уточнили, что убитые иорданцы были столярами, которые пришли в посольство на работу.

Правительство Израиля пока не выступило с комментариями.

Напряженность между Израилем и Иорданией усилилась за последние несколько недель, когда еврейское государство установило металлодетекторы у мусульманской святыни в восточном Иерусалиме, мусульманским хранителем которой является Иордания.

Новые меры безопасности привели к протестам в Аммане в минувшую пятницу.