Стрельба у посольства Израиля в Иордании: двое убитых, один раненый

Усиление мер безопасности у мусульманской святыни в Иерусалиме привело к протестам в Иордании
У посольства Израиля в Иордании в воскресенье произошла стрельба, в результате которой погибли два иорданца и ранен гражданин Израиля.
Детали стрельбы в Аммане остаются неизвестными. Управление общественной безопасности Иордании сообщило, что власти ведут расследование случившегося.
В управлении уточнили, что убитые иорданцы были столярами, которые пришли в посольство на работу.
Правительство Израиля пока не выступило с комментариями.
Напряженность между Израилем и Иорданией усилилась за последние несколько недель, когда еврейское государство установило металлодетекторы у мусульманской святыни в восточном Иерусалиме, мусульманским хранителем которой является Иордания.
Новые меры безопасности привели к протестам в Аммане в минувшую пятницу.
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