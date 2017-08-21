Политолог Эрик Ширяев: Трамп сохраняет свою индивидуальность

Президент США сделал на прошлой неделе три различных заявления по следам столкновений в Шарлотсвилле, за что подвергся критике со стороны своих оппонентов.

По словам Дональда Трампа, вина за беспорядки лежит как на организаторах акции ультраправых сил, так и на выступавших против нее гражданских активистах. В результате наезда автомобиля на толпу активистов погибла 32-летняя сторонница борьбы за равноправие Хизер Хейер; два десятка человек получили травмы.

Эрик Ширяев – профессор политологии из Университета Джорджа Мэйсона, возглавляющий лабораторию по репутационному менеджменту, говорит о трех факторах, повлиявших на риторику Трампа, – политическом, общественном и психологическом.

«Трамп, конечно, перепутал с самого начала все эти аспекты и попал в трясину, из которой можно было выбраться, но он решил не выбираться. Он попытался, как обычно делает, обратиться к молчаливому избирательному меньшинству или большинству – тем, кто его избрал, – поясняет Ширяев. – В любой культуре – американской, европейской, латиноамериканской – сравнивать или каким-то образом делать моральный эквивалент между нацистами и протестующими против нацизма это, конечно, неправильно. Он совершил ошибку, и вопрос в том, как быстро он эту ошибку исправит и исправит ли он ее вообще».

«Каждый президент, как и каждый человек, попадает в своей жизни в капсулу или в «пузырь», в котором комфортабельно жить, – продолжает эксперт. – И это особенно относится к людям, которые находятся у власти. Когда жизнь сложнее, чем она есть, когда тебя атакуют, когда на тебя набрасываются, постоянно спрашивают и не соглашаются с тобой, гораздо удобнее перейти в этот пузырь, в эту камеру, и окружить себя людьми, которые тебе поддакивают и помогают. Сегодняшняя ситуация для него комфортабельна. И его советники тоже не хотят или не могут – или и то, и другое – сказать ему, что необходимо оттуда выходить. Тем более, что он такой же тактикой победил на выборах. Когда все говорили ему, что надо перестроиться и быть рациональным, он этого не сделал и победил».

«Тем из нас, кому летом или осенью прошлого года казалось, что Трамп точно изменится, когда он станет президентом, скорее всего, сегодня пересматривают свою точку зрения. Я был одним из тех, кто говорил, что Трамп будет другим после выборов. Оказалось, что Трамп сохраняет свою индивидуальность. Нравится или не нравится кому-то, но это Трамп, это его сущность – разделять, властвовать, создавать противоречия, создавать скандалы и в этой обстановке каким-то образом управлять», – считает политолог Эрик Ширяев.