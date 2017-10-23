Победа на выборах укрепит позиции Синдзо Абэ

СЕУЛ – Как и ожидалось, правящая коалиция премьер-министра Японии Синдзо Абэ одержала внушительную победу на досрочных выборах в воскресенье, сохранив свою власть. Победа позволит коалиции продолжать усилия по снятию ограничений на действия военных, содержащихся в пацифистской конституции страны.

«Нам была дарована очень большая победа, и я должен покорно принять ее», – заявил премьер-министр Абэ на пресс-конференции в Токио в понедельник.

В конце сентября, пользуясь тем, что общественность все больше поддерживает его жесткую позицию в отношении северокорейской ядерной угрозы, Абэ распустил нижнюю палату парламента и объявил о проведении досрочных выборов, не дожидаясь, пока срок полномочий законодателей истечет в декабре 2018 года.

Супербольшинство

По данным японской общественной вещательной компании NHK, возглавляемая Абэ Либерально-демократическая партия и ее партнер по коалиции, партия «Комэйто», получили 312 мест в 465-местной нижней палате парламента, то есть больше двух третей, в то время как оппозиционные партии получили 143 места. Подведение окончательных итогов выборов продолжилось в понедельник.

Победа на воскресных выборах стала резким разворотом в карьере премьер-министра, который лишь несколько месяцев назад был в центре внутриполитических скандалов. Его обвиняли в том, что он пользовался служебным положением для помощи друзьям и родным, его рейтинг находился на уровне примерно 30 процентов и продолжал падать.

Абэ отрицает обвинения в коррупции, но экзит-пол информагентства «Киодо Цусин» показал, что 51 процент избирателей по-прежнему не доверяют японскому лидеру.

«Некоторые люди по-прежнему очень критически относятся к нам, причем еще больше, чем раньше», – признал Абэ на пресс-конференции. Он сообщил, что его администрация будет «более скромно и искренне» разъяснять свою политику и позицию.

«Неясно, можно ли назвать это впечатляющим мандатом, но, конечно же, сделанная им ставка оказалась верной. Так что в этом смысле его позиции укрепились», – говорит профессор политологии университета Софии в Токио Коити Накано.

Недвусмысленная победа на внеочередных выборах может обеспечить Абэ избрание на очередной трехлетний срок в качестве главы коалиции ЛДП в сентябре следующего года, что позволит ему сохранить полномочия до 2021 года и стать премьер-министром, дольше других остающимся у власти.

Мощная оборона

Консервативные сторонники премьер-министра Абэ рассматривают победу на выборах как вотум доверия его политике укрепления оборонного потенциала страны и тесного сотрудничества с США.

Вопросы национальной безопасности стали вызывать все большую обеспокоенность у японской общественности в условиях угрожающего поведения Северной Кореи, недавно запустившей над Японией две ракеты среднего радиуса действия и грозящей «потопить» Японию в море.

Администрация Абэ выступает за увеличение военных расходов на истребители, ракеты более дальнего радиуса действия и системы ПРО. Абэ решительно поддерживает политику максимального давления, которую проводит президент США Дональд Трамп, предусматривающую жесткие санкции и угрозу применения военной силы, чтобы заставить правительство Ким Чен Ына отказаться от своей ядерной программы.

Политический гамбит

Оглядываясь назад, можно сказать, что решение провести внеочередные выборы было проницательным политическим шагом для умудренного консервативного лидера, хотя оно и несло с собой определенные риски.

Возможной угрозой было появление новой консервативной партии «Кибо-но то» («Партия надежды») во главе с популярным мэром Токио Юрико Коикэ. Но вместо того, чтобы завоевать доверие разочарованных сторонников правящей партии, партия Коикэ расколола оппозиционную Демократическую партию, которая прекратила существование. «Партия надежды» получила 49 мест, в то время как новая либеральная Конституционно-демократическая партия Японии получила 54 места и станет главной оппозиционной партией.

«Партия большинства победила не только из-за Северной Кореи, но и из-за распада оппозиционной партии», – говорит японский аналитик Хосака Юдзи из Университета Седжон в Сеуле.