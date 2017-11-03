«Cтрелок из Лас-Вегаса» мог страдать от финансовых проблем

Шериф Лас-Вегаса заявил, что Стивен Пэддок, который 1 октября отрыл огонь по посетителям музыкального фестиваля и убил 58 человек, вероятно действовал под влиянием финансовых проблем.

Джо Ломбардо, шериф округа Кларк, сообщил телекомпании KLAS-TV, что Пэддок проиграл много денег в течении последних двух лет и находился во власти депрессии. По словам Ломбардо, именно этот фактор мог повлиять на действия Пэддока. Он описал Пэддока, как «нарцисса», который страдал от утраты образ игрока, способного идти на большой риск и делать крупные ставки.

Ломбардо также отметил, что следствие продолжает изучать роль, которую могла сыграть в подготовке преступления Марилу Дэнли – подруга Пэддока. Дэнли настаивает, что не знала о том, что собирается сделать Стивен Пэддок.