Комитет по защите журналистов потребовал от Украины расследовать убийство Павла Шеремета

КИЕВ – Комитет по защите журналистов (CPJ) в своем отчете по расследованию убийства Павла Шеремета призывает президента Петра Порошенко задействовать все ресурсы для привлечения к ответственности виновников убийства, а Евросоюз выступить с заявлением.

Об этом говорится в отчете Комитета, представленном 12 июля на сайте организации.

«Спустя год после гибели известного журналиста Павла Шеремета в Киеве от заложенного в автомобиль взрывного устройства, никто так и не был арестован или предан суду, хотя президент Петр Порошенко обещал, что расследование будет быстрым. По заявлениям властей, главным подозреваемым является Россия, но отсутствие прогресса в расследовании дела, а также доказательства, указывающие на возможную причастность Украины, ослабляют доверие к Киеву и подчеркивают необходимость проведения независимого расследования», – отмечается в материалах расследования, которые озаглавлены «В правосудии отказано: Украина не продвинулась в расследовании убийства Павла Шеремета».

Материалы к докладу о гибели Павла Шеремета собраны группой журналистов, сотрудничающими с американскими, европейскими и украинскими средствами массовой информации.

Журналисты дают украинской власти и международному сообществу рекомендации, которые должны помочь в расследовании дела об убийстве Павла Шеремета.

«Выделите достаточные ресурсы из бюджетов своего аппарата для привлечения к ответственности участников убийства Павла Шеремета, включая организаторов преступления. Требуйте регулярных отчетов о ходе следствия и проинструктируйте ответственные органы сделать эти отчеты достоянием общественности», – отмечается в рекомендации к «украинским властям и президенту Петру Порошенко».

В рекомендациях к российскому правительству подчеркивается о необходимости обеспечить «полномасштабное сотрудничество со следствием по делу об убийстве Шеремета и предоставьте следователям доступ для проверки любой или всех имеющихся версий, относящихся к российскому периоду жизни и работы Шеремета».

Представителям Европейского Союза рекомендуют отметить «первую годовщину со дня убийства Шеремета решительным заявлением, призывающим украинские власти незамедлительно привлечь всех участников преступления, включая организатора, к уголовной ответственности».

Президент встретился с семьей журналиста

Как сообщает пресс-служба президента Украины 12 июля, Порошенко провел встречу с семьей Павла Шеремета и представителями международной организации Комитет защиты журналистов.

«Петр Порошенко отметил, что, как и журналисты, он заинтересован в прозрачном расследовании убийства Павла Шеремета. Глава государства заверил, что готов сделать все от него зависящее для полного расследования. Президент подчеркнул, что правоохранительные органы должны в ближайшее время провести публичный отчет о результатах следствия», – сообщает пресс-служба президента Украины.

В ходе заседания комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады Украины 12 июля, народный депутат Ольга Червакова потребовала от министра внутренних дел Арсена Авакова отчитаться в парламенте о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

«Я требую, чтобы министр внутренних дел Арсен Аваков в пятницу на часе вопросов к правительству отчитался о ходе расследования дела об убийстве Павла Шеремета», – сказала Червакова.

Как сообщает Укринформ, председатель Комитета по вопросам свободы слова Виктория Сюмар отметила, что нынешняя ситуация является совершенно отличной от той, что была с делом Гонгадзе. По ее словам, там можно было увидеть откровенное блокирование расследования первыми лицами страны, а сейчас все же первые лица, международные коллеги и общество заинтересованы в эффективном расследовании правоохранительными органами этого дела и наказании виновных.

Убийство и трагедия год назад

Утром 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Об этом сообщает интернет-издание «Украинская правда».

По информации «Украинской правды», машина взорвалась на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко напротив ресторана МакДональдс.

Эта машина принадлежала руководителю «Украинской правды» Алене Притуле, но ее в машине не было, отмечается в сообщении издания. Взрыв произошел в 7:45 утра по местному времени 20 июля, когда Шеремет ехал в машине.

Машина была подорвана взрывным устройством. Об этом «Украинской правде» сообщили источники в правоохранительных органах. Об убийстве Павла Шеремета на своей странице в Фейсбуке написал Генеральный прокурор Юрий Луценко.

«С места происшествия доложили, что смерть Павла Шеремета – следствие взрывного устройства. Это убийство», – отметил Юрий Луценко.