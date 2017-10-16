В Северной Калифорнии открыты временные убежища для пострадавших от пожаров

Вот уже неделю временный приют в городке Санта-Роза в Северной Калифорнии принимает пострадавших от пожаров. Сейчас приют стал домом для Тани Мур и ее отца Джима. Они были эвакуированы, и пока неясно, смогут ли они вернутся в свой дом. На вопрос своего пожилого отца, сгорел ли их дом, Таня может ответить только, что пока это неизвестно и нужно ждать информации о судьбе их имущества. Сводки новостей о пожарах пострадавшие получают также, как и все остальные: по радио или текстовым сообщением через общую рассылку.

Таня говорит, что очень благодарна пожарным и понимает, что им некогда отвечать на вопросы пострадавших в индивидуальном порядке.

Многие уже смирились с тем, что потеряли все. Одна из семей, временно живущая рядом с приютом, успела спасти от пожара только трейлер. Больше они не успели взять ничего: был сильный ветер, и огонь мгновенно все поглотил. Теперь семья живет в трейлере: в здание, где располагается временный приют, не пускают с собакой.

В приюте Санта-Розы живет несколько десятков пострадавших. Среди них Джим Лайд, который планирует провести здесь несколько недель и сейчас ищет место, где остановиться на длительный срок, пока его дом, который, к счастью, был застрахован на случай пожара, будут возрождать из пепла. «Строительство нового дома займет не менее года», – говорит он.

Сотрудники Красного Креста, соседи людей, оставшихся без крова, и другие волонтеры пытаются помочь, как могут. В основном, они приносят постельные принадлежности, воду, консервы, лапшу быстрого приготовления, зубные щетки и пасту. Работающие во временных приютах едва успевают разгружать машины. «В пунктах сбора пожертвований для пострадавших не только принимают еду и одежду, но и следят за безопасностью. Военнослужащие дежурят круглые сутки», – говорит один из волонтеров. Важно предотвратить мародерство, ведь это часто происходит в условиях чрезвычайных ситуаций.

Временные приюты, скорее всего, будут работать еще долго. Ситуация с пожарами в Северной Калифорнии по-прежнему нестабильная. В то время как в одних районах людям разрешают вернуться домой, в других – эвакуируют повторно или проводят новую волну эвакуаций.