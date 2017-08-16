В Шарлоттсвилле проходит мемориальная служба по Хизер Хейер

В среду проходит мемориальная служба по 32-летней Хизер Хейер, погибшей в результате наезда автомобиля на толпу противников ультраправых в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния.

Погибшая жительница Шарлоттвилля была в числе сотен активистов, которые в субботу вышли на улицы города с протестом против акции ультраправых.

На улицах вскоре начались столкновения, а полиция не успела вовремя вмешаться.

В конечном итоге после нескольких вспышек насилия полиция запретила уличную акцию и разогнала толпу ультраправых, которые затем встретились с большими группами своих противников.

После нескольких мелких стычек между двумя группами демонстрантов противники ультраправых собрались на одной из улиц в центре города, откуда планировали начать марш.

Однако еще до начала марша 20-летний Джеймс Алекс Филдс-младший врезался в толпу на своем автомобиле Dodge Challenger, в результате чего погибла Хейер и пострадали еще около 20 человек.

Хейер работала ассистентом юридической фирмы и, по словам родственников, активно боролась за равноправие.

Отец погибшей Марк в интервью New York Post рассказал о своей единственной дочери: «Она боролась за равноправие, участвовала в демонстрациях против ненависти и поступала так, как считала правильным. Ее смерть служит тому доказательством».

Хейер всю жизнь прожила в Шарлоттсвилле и его окрестностях, окончив среднюю школу им. Уильяма Монро в соседнем городе Ракерсвилле. Она работала в юридической фирме Miller Law Group в Шарлоттсвилле, занимаясь делами о банкротствах.

Начальник Хейер Ларри Миллер рассказал в интервью Associated Press, что она была для него как член семьи: «Она очень отзывчивый человек, очень щепетильный, с огромным сердцем, всегда пыталась добиться, чтобы все было правильно. Она заботилась о людях. Она просто прекрасный человек».

Мемориальная служба была запланирована в среду в кинотеатре Paramount в Шарлоттсвилле. В заявлении кинотеатра говорилось, что ожидается большое скопление народа, и администрация приняла меры, чтобы вместить всех желающих проститься с Хейер.

Также в субботу погибли двое офицеров полиции, чей вертолет разбился, когда переключился с видеосъемки протестов на охрану кортежа губернатора Вирджинии Терри Маколиффа.

Похороны погибших, пилота Берка М.М. Бейтса и лейтенанта Х. Джея Каллена, состоятся в пятницу и субботу соответственно.