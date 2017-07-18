Госдепартамент: США и РФ ищут решение проблем, осложнивших двусторонние отношения

Во вторник Госдепартамент США выпустил заявление по итогам состоявшейся накануне встречи заместителя госсекретаря США Томаса Шэннона и замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

«После недавней встречи президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина в Гамбурге, а также многочисленных двусторонних взаимодействий на высоком уровне Шэннон и Рябков продолжили обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес», – говорится в документе.

Как отмечается далее, «разговор был жестким, прямым и продуманным, отражая нацеленность обеих сторон на решение различных вопросов».

«Соединенные Штаты и Россия находятся в поиске долговременного решения проблем, осложнивших двусторонние отношения», – подчеркивается в заявлении Госдепартамента.

Внешнеполитическое ведомства США констатирует, что «переговоры отражали добросовестный настрой, однако очевидно, что предстоит еще много работы. Шэннон и Рябков высказали стремление продолжить работу в рамках Двусторонней консультационной комиссии по договору СНВ-III и переговоров по стратегической стабильности и в ближайшем будущем обменяются предположениями по срокам их проведения».