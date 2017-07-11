Шэннон и Рябков встретятся на следующей неделе в Вашингтоне

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон встретится с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым на следующей неделе в Вашингтоне, сообщила во вторник пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США.

Встреча назначена на следующий понедельник.

Ранее Россия отменила встречу двух высокопоставленных дипломатов. Это было сделано в прошлом месяце после того, как Соединенные Штаты включили еще 38 лиц и организаций в список физических и юридических лиц, подпадающих под действие санкций, введенных в связи с действиями Москвы в Украине.

«Мы рады, что встреча включена в расписание, – сказала журналистам пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт.