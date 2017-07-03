Госдепартамент США в понедельник издал пресс-релиз, в котором сказано, что Томас Шэннон, замгоссекретаря Рекса Тиллерсона по политическим делам, встретился с послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки – Сергеем Кисляком, который складывает в этом месяце свои полномочия.

Как сказано в пресс-релизе, аудиенция была организована в преддверии планируемой встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина и как продолжение диалога, начатого в недавней беседе Рекса Тиллерсона с главой МИД России – Сергеем Лавровым.

Томас Шэннон и Сергей Кисляк также обсудили важные аспекты американо-российских отношений и вопрос о том, чтобы установить дату встречи заместителя госсекретаря США с его российским коллегой – Сергеем Рябковым, который назначен новым послом РФ в Соединенных Штатах.