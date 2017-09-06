Сенатор Шахин видит в продуктах «Лаборатории Касперского» угрозу США

Компания «Лаборатория Касперского», работающая в сфере кибербезопасности, представляет угрозу безопасности США, считает сенатор-демократ Джин Шахин, которая предлагает запретить федеральному правительству использовать продукты базирующейся в Москве компании.

В колонке, опубликованной в газете New York Times, Шахин утверждает, что компания поддерживает «обширные» контакты с российской разведкой, отмечая, что основатель фирмы Евгений Касперский является выпускником элитного института криптографии КГБ.

Сенатор обращает внимание, что компания оказывает услуги в области безопасности таким правительственным ведомствам, как Госдепартамент, Национальные институты здравоохранения и, по некоторым сообщениям, министерство обороны.

«Чтобы устранить эту тревожную уязвимость в области национальной безопасности, я продвигаю двухпартийный законопроект, запрещающий федеральному правительству использовать программное обеспечение "Лаборатории Касперского"», – написала сенатор.

Шахин упомянула о недавних слушаниях комитета Сената по разведке, на которых главы ЦРУ, ФБР и Агентства национальной безопасности заявили, что они испытывали бы напряженность, если бы на компьютерах их ведомств было установлено программное обеспечение «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» отвергла заявление Шахин о том, что она представляет угрозу безопасности США.

«"Лаборатория Касперского" не поддерживает никаких неуместных связей с каким-либо правительством. Именно поэтому никто, ни одна организация не представили публично правдоподобных свидетельств в поддержку ложных утверждений, касающихся компании», – говорится в заявлении «Лаборатории Касперского», направленном телекомпании Fox News по электронной почте.